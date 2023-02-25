«Венера идет по дому тайны»: Володина раскрыла, что ждать Тельцам и Близнецам в марте

И в список попали Овны. У них появится шанс проявить себя. Они могут выступить как перед большой аудиторией, так и перед возлюбленной. На своих талантах представители этого знака зодиака могут начать зарабатывать. Им поможет хитрость и изобретательность.

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А вот у Тельцов март можно условно разделить на 2 части.

«До 17 числа Венера идет по дому тайны, создавая массу будоражащих желаний, и одним из них может быть желание отгородиться от окружающих. Дать себе покой от чьего-то навязчивого внимания или собственной активности. Даже дела любовные в это время хочется держать в секрете, не делясь ни с кем, не выходя активно в свет. И речь вовсе не обязательно о тайных любовниках или любовницах. Просто велико желание никого не пускать в самое интимное и важное», – пояснила Володина.

Близнецов в марте будут буквально звать благие цели. Поэтому настанет лучшее время, чтобы помочь кому-то, кому нужна помощь, или выполнить благородную миссию.