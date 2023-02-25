Единственный знак зодиака - баловень судьбы на неделе до 5 марта: везение прет

Астрологи назвали единственный знак зодиака, который станет абсолютным везунчиком на неделе с 27 февраля по 5 марта. Любое дело будет спорится: их ждут лидерские позиции, которые принесут дивиденды в будущем.
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На пике популярности окажутся Стрельцы. И если они хотят добиться успеха в деловом плане, им нужно продвигаться вперед к концу недели - дли них это самый благоприятный период.
Люди будут готовы договариваться, искать компромиссы, идти на уступки. Стрельцы получат очень выгодное предложение. Воспринимать это как должное, не стоит.
«Ловите свою удачу, пока не поздно», - добавили астрологи.