Единственный знак зодиака - баловень судьбы на неделе до 5 марта: везение прет

Астрологи назвали единственный знак зодиака, который станет абсолютным везунчиком на неделе с 27 февраля по 5 марта. Любое дело будет спорится: их ждут лидерские позиции, которые принесут дивиденды в будущем.

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На пике популярности окажутся Стрельцы. И если они хотят добиться успеха в деловом плане, им нужно продвигаться вперед к концу недели - дли них это самый благоприятный период.

Люди будут готовы договариваться, искать компромиссы, идти на уступки. Стрельцы получат очень выгодное предложение. Воспринимать это как должное, не стоит.