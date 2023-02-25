Астрологи назвали тех, для кого первая неделя марта будет напряженной во всех смыслах

Астрологи назвали тех, у кого первая неделя марта будет напряженной во всех смыслах

Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта. Фото: Global Look Press

Им следует заручиться поддержкой близких.

Неделя с 27 февраля по 5 марта выдастся напряженной во всех смыслах для Близнецов. Астрологи уверены, что представители этого созвездия могут допустить ошибку, из-за которой у них все пойдет не по плану. Такая вероятность весьма велика.

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Может случиться и так, что Близнецы все сделают правильно, но все равно плана придерживаться не удастся, так как вмешаются внезапные обстоятельства.

«Выдыхайте и импровизируйте. Вам это всегда неплохо удавалось», - добавили астрологи.

 

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