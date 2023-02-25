Гороскоп удачи по дате рождения: кому большие деньги идут по судьбе - Глоба

Тамара Глоба уверена, что именно Раки в год Водяного Кролика сумеют обеспечить себе безбедное будущее.

При этом рожденные под этим созвездием уже в начале года будут переживать внутренний кризис: их одолеют сомнения и тревоги. Звезды советуют Ракам избавиться от лишнего груза, который они взвалили на свои плечи. Поддержку им окажут близкие - на них можно будет положиться. Спастись от бед и потерь Ракам удастся в поездках.

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Те, кто родились в период с 22 июня по 22 июля могут рассчитывать на успех, находясь вдали от дома. Именно там их ждет дополнительный заработок. Весна станет периодом перемен в сфере карьеры, дома, переезда и даже миграции.