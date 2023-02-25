Тамара Глоба назвала три главных опасности трагичного 2023 года - ударит по всем

Тамара Глоба уверены, что 2023 год станет не просто пустым, но и критическим. Астролог обозначила его три главные опасности. Кроме того, она дала понять, что год Водяного Кролика продолжит те события, которые начались еще в 2022-м.

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«2023-й — это год семьи и Марса. Обещает стать довольно жестким. Обострение придется на начало и конец года. С одной стороны мы все ждем перемен, которые касаются будущего, а с другой — произойдет обострение событий», — заверила Тамара Глоба.

Из опасностей — теракты (стоит избегать толп, скопления людей, - Прим. ред.) и природные катаклизмы — наводнения и землетрясения. Еще одним испытанием станут вирусные заболевания - эта беда придет от наших же детей. Эпидемии никуда не делись.

По материалам программы «Малахов»