Деньги посыпятся в карман: единственный знак зодиака, который озолотится в марте

Таролог Галина Янко специально для сайта Teleprogramma.pro назвала знак зодиака, который озолотится в марте. Весы претендуют на все богатства мира. При этом большая часть средств, которые получит этот знак зодиака, придут к ним из вне. То есть деньги не будут связаны с их личным доходом.
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Скорее всего, в дело вмешается вторая половинка, которая захочет порадовать Весов приятными бонусами. В марте им удастся улучшить свое материальное положение, но, вероятно, это произойдет за счет других людей.
«Звезды советуют вам на время отказаться от личной независимости и излишней гордости и просто воспользоваться щедростью любимого человека», - добавила таролог.