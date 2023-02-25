Три знака зодиака, которым крупно повезет в конце февраля - ищи себя в списке

Астрологи назвали три знака зодиака, для которых февраль станет удачным во всех смыслах. Зима уступает весне, а в жизни этих баловней судьбы грядет белая полоса. Им будет благоволить сама Вселенная. Про таких говорят - поцелованные в темечко.

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Самыми удачливыми среди знаков зодиака в конце февраля станут Тельцы. Их ждут судьбоносные знакомства, которые перерастут в сильную привязанность и любовь. Звезды советуют им проявить терпение - жизнь сама все расставит по своим местам.

Купаться в лучах всеобщего обожания будут Львы. Встречи с друзьями, вечеринки и тихие вечера с близкими наполнят их новыми впечатлениями. Они могут встретить свою вторую половинку.

Девы смогут получить то, о чем давно мечтали - заслуженный отдых. В конце февраля звезды советуют им взять отпуск и отправиться в путешествие. Они заслужили комфорт: так что на себе можно не экономить.

По материалам sterlegrad