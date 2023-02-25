«Предупредите близких»: что важного произойдет 25 февраля – астрологический прогноз Василисы Володиной

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале дает прогноз на каждый наступивший день. Василиса Володина считает своим долгом предупредить тех, кто сверяет свою жизнь с расположениями небесных сил, о самом важном.
По прогнозу Василисы Володиной, 25 февраля - день неоднозначный. Астролог призвала воздерживаться от необдуманных поступков и принимать только взвешенные решение.
Кроме этого, Василиса Володина рекомендовала поклонникам поделиться своими знаниями с близкими людьми.
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«Новостные ленты могут раскачать тревожность и толкнуть на необдуманные вложения. Из хорошего - кто-то получит неожиданную прибыль от инвестиции прошлого. Бросаться в омут всеми кровными сегодня точно не стоит. Да, прежние инструменты не работают. Да, непонятно что дальше. Подумайте о том, чтобы вложиться в профессиональное развитие, здоровье, образование детей. Думать и изучать - да, рисковать – нет. И предупредите близких, переслав им новость!» - написала Василиса Володина.