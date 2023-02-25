Что случится 25 февраля: важное предупреждение на день от астролога Василисы Володиной

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале рассказала, какой выдастся последняя суббота этой зимы, 25 февраля.

Согласно прогнозам, для кого-то - вполне удачной, с финансовой прибылью. А вот новости в эту субботу, судя по всему, лучше не читать. Это только повысит уровень тревожности.

Василиса Володина предупредила, что в этот день не стоит рисковать, лучше - думать и изучать.

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