Что случится 25 февраля: важное предупреждение на день от астролога Василисы Володиной

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале рассказала, какой выдастся последняя суббота этой зимы, 25 февраля.
Согласно прогнозам, для кого-то - вполне удачной, с финансовой прибылью. А вот новости в эту субботу, судя по всему, лучше не читать. Это только повысит уровень тревожности.
Василиса Володина предупредила, что в этот день не стоит рисковать, лучше - думать и изучать.
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«Новостные ленты могут раскачать тревожность и толкнуть на необдуманные вложения. Из хорошего - кто-то получит неожиданную прибыль от инвестиции прошлого. Бросаться в омут всеми кровными сегодня точно не стоит. Да, прежние инструменты не работают. Да, непонятно что дальше. Подумайте о том, чтобы вложиться в профессиональное развитие, здоровье, образование детей. Думать и изучать - да, рисковать – нет», - предупредила в своем телеграм-канале Василиса Володина.