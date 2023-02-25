«Бросаться в омут»: Василиса Володина сделала предупреждение о последней субботе зимы – это уже сегодня

Известный астролог Василиса Володина считает своим долгом предупреждать поклонников о важных событиях, которые могут случиться в тот или иной день.
В телеграм-канале Василиса Володина дает астрологические прогнозы не только для конкретных знаков зодиака, но и рассказывает о том, как сложится каждый наступивший день.
На этот раз Василиса Володина предупредила о важных событиях, которые могут произойти в последнюю субботу зимы, 25 февраля.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Новостные ленты могут раскачать тревожность и толкнуть на необдуманные вложения. Из хорошего - кто-то получит неожиданную прибыль от инвестиции прошлого. Бросаться в омут всеми кровными сегодня точно не стоит. Да, прежние инструменты не работают. Да, непонятно что дальше. Подумайте о том, чтобы вложиться в профессиональное развитие, здоровье, образование детей. Думать и изучать - да, рисковать – нет», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.