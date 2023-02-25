«Бросаться в омут»: Василиса Володина сделала предупреждение о последней субботе зимы – это уже сегодня

Известный астролог Василиса Володина считает своим долгом предупреждать поклонников о важных событиях, которые могут случиться в тот или иной день.

В телеграм-канале Василиса Володина дает астрологические прогнозы не только для конкретных знаков зодиака, но и рассказывает о том, как сложится каждый наступивший день.

На этот раз Василиса Володина предупредила о важных событиях, которые могут произойти в последнюю субботу зимы, 25 февраля.

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