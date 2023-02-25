«Могут раскачать тревожность»: Василиса Володина предупредила о плохих новостях 25 февраля

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале дает астрологический прогноз на каждый день. Специалист предупреждает тех, кто сверяет свою жизнь по звездам, о том, что может произойти.
Василиса Володина дала понять, что эта суббота, 25 февраля, чревата появлением не очень приятных новостей, которые могут повысить уровень нашей тревожности.
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«Новостные ленты могут раскачать тревожность и толкнуть на необдуманные вложения. Из хорошего - кто-то получит неожиданную прибыль от инвестиции прошлого. Бросаться в омут всеми кровными сегодня точно не стоит. Да, прежние инструменты не работают. Да, непонятно что дальше. Подумайте о том, чтобы вложиться в профессиональное развитие, здоровье, образование детей. Думать и изучать - да, рисковать – нет», - предупредила Василиса Володина.