Тамара Глоба провозгласила абсолютного владыку 2023 года среди знаков зодиака

Тамара Глоба провозгласила абсолютного владыку 2023 года среди знаков зодиака

Тамара Глоба. Фото: кадр из программы "Давай поженимся!", Первый канал

Смутный период станет для него началом светлого будущего.

Тамара Глоба рассказала, кто станет абсолютным владыкой 2023 года. Этот счастливчик сумеет воспользоваться щедрым даром, который ему обещан за терпеливость и стойкость. Этими везунчиками станут Овны. В их знак вошла звезда королей - Юпитер.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Для этого знака зодиака год Водяного Кролика станет периодом совершенного успеха. Овнов ждет подъем по карьерной лестнице, новые возможности, идеи и проекты будут бить ключом. Это время уважения и признания. 

При этом в конце апреля и начале мая им стоит поберечь финансы. Это время потребует экономии средств. Зато весна удачна для любви и личных достижений.

Читайте также