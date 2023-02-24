Тамара Глоба провозгласила абсолютного владыку 2023 года среди знаков зодиака

Тамара Глоба рассказала, кто станет абсолютным владыкой 2023 года. Этот счастливчик сумеет воспользоваться щедрым даром, который ему обещан за терпеливость и стойкость. Этими везунчиками станут Овны. В их знак вошла звезда королей - Юпитер.

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Для этого знака зодиака год Водяного Кролика станет периодом совершенного успеха. Овнов ждет подъем по карьерной лестнице, новые возможности, идеи и проекты будут бить ключом. Это время уважения и признания.

При этом в конце апреля и начале мая им стоит поберечь финансы. Это время потребует экономии средств. Зато весна удачна для любви и личных достижений.