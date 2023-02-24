Цикл длиною в 20 лет! Володина назвала того, кто начнет свою жизнь с чистого листа

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом для одного знака зодиака на год Водяного Кролика. Для этого новатора 2023 год станет не просто важным - именно в этот период Тельцы будут закладывать фундамент своей будущей жизни. Изменения отразятся на всем.
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Так, представители этого созвездия давно мечтают о том, чтобы улучшить или поменять некоторые вещи в своей судьбе. И сделать это им удастся полностью, мощно. Запущенный цикл растянется на двадцать лет.
Прежде всего речь идет о карьере, работе, профессии, достижении больших результатов в этих областях.
«Плутон весной 2023 доходит до углового символического 10 дома и начинает устанавливать там свои порядки. Продлится все это два десятилетия, но собственно изменения затронут очень ярко ближайшие 2–3 года. 2023-й год — стартовый», — заверила Володина.