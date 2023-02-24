Под ударом: что сокращает жизнь каждого знака зодиака - лень, паранойя и вспыльчивость

Астролог Людмила Митрохина назвала слабые стороны всех знаков зодиака. Что сокращает их жизнь?

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Овнам редко удается совладать с нервами и под ударом оказывается их здоровье. Еще одна беда этого знака зодиака - агрессивность. К тому же, Овны привыкли работать на износ, не обращая внимание на выгорание.

Тельцы всю жизнь стремятся к богатству. Порой эта тяга к роскоши играет с ними злую шутку. Главная проблема этого знака зодиака бесконтрольное употребление пищи. Отсюда и проблемы со здоровьем - ожирение и быстрая утомляемость.

Близнецы страдают из-за собственной лени. Им трудно сопротивляться влиянию из вне. Ракам стоит научиться контролировать свою паранойю, они то и дело впадают в состояние паники.

Львы часто переоценивают свои силы. Они склонны ставить перед собой невыполнимые задачи, нагружая здоровье сверх меры.

Девы отличаются мнительностью. Тревоги и стрессы бьют по их здоровью. Весы страдают из-за самобичевания, любые крайности для них губительны. Скорпионы склонны к саморазрушению. Им важно сохранять ментальное здоровье.

Стрельцам звезды советуют унять гордыню. Ошибки приводят их к фатальным последствиям. Козероги распыляются на материальное, упуская простые радости жизни. Водолеям нужно разобраться в границах своей свободы. Они обладают даром самовнушения. Рыбы страдают из-за своей раздражительности, нервного истощения и срывов.

По материалам 7days