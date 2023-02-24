Оседлают колесо фортуны: три знака зодиака, которых в марте накроет поток удачи и богатства

Астрологи назвали три знака зодиака, которые станут баловнями судьбы в марте. Их накроет поток удачи, богатства и счастья. Эти везунчики сумеют избавится от материальных проблем, вступив в эпоху изобилия.

Тельцы могут рассчитывать на двойное вознаграждение. Уж кому-кому, а этим счастливчикам не на что жаловаться. Деньги текут к ним мощным потоком. Главное - проявить бережливость. Тратить деньги нужно с умом, к примеру, погасить долги. Также полученные средства лучше будет отложить, сохранив часть сбережений.

Приумножат свое состояние Девы. Они найдут способ инвестировать имеющиеся у них деньги. Вкладываться нужно с умом, есть риск прогадать.

Весы, у которых есть собственный бизнес, обретут удачу. Любые проекты могут окупиться в ближайшее время. Это позволит значительно увеличить доход.

По материалам sportkp