Пять знаков зодиака, которые точно озолотятся в марте - столько денег им и не снилось

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые упрочат свое финансовое положение в марте. Они не только озолотятся, но и откроют для себя перспективы по службе. Денег будет столько - только карманы подставляй.

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Рыб ждет повышение, что принесет увеличение зарплаты. Этому знаку зодиака можно вкладывать деньги в перспективные проекты - такая инвестиция оправдает себя.

Весы ощутят, что Вселенная услышала их стенания - вложения и труды наконец-то окупятся. Вместе с премией вышестоящее руководство предложит и повышение.

Раков ждут перемены по службе. Причем вполне удачные. Денег будет достаточно - они поступят из самых неожиданных источников.

Близнецы заявят о себе на службе, показав, какие они неоценимые сотрудники. Амбициозные планы окупятся и принесут стабильный доход.

Укрепят свое материальное положение и трудолюбивые Тельцы. Особенно поддержит коллектив, а начальство одобрит их инициативность. Можно ждать повышение зарплаты.

По материалам sportkp