«Заторы на каждом шагу»: экстрасенс рассказала, как избежать неудачи 24 февраля

Карты

Карты. Фото: Global Look Press 

Конец этой недели обещает быть непростым. Поэтому эксперт советует морально подготовиться.

Стало известно, как обезопасить себя в пятницу, 24 февраля.

По словам таролога, этот день таит в себе много препятствий на пути достижения целей.

«День многозадачности, когда нужно пойти туда — не знаю куда, и принести то — не знаю что. Поэтому будьте готовы, что будут заторы на каждом шагу», — рассказала экстрасенс. 

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Однако не стоит сильно пугаться. При помощи близких все получится.

«Будьте готовы к тому, что вам потребуется забота окружающих и помощь. Не бойтесь просить этой помощи», – заключила таролог Наталья Кувыкина в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее Тамара Глоба обрадовала четырех знаков

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