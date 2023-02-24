«Заторы на каждом шагу»: экстрасенс рассказала, как избежать неудачи 24 февраля

Стало известно, как обезопасить себя в пятницу, 24 февраля.
По словам таролога, этот день таит в себе много препятствий на пути достижения целей.
«День многозадачности, когда нужно пойти туда — не знаю куда, и принести то — не знаю что. Поэтому будьте готовы, что будут заторы на каждом шагу», — рассказала экстрасенс.
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Однако не стоит сильно пугаться. При помощи близких все получится.
«Будьте готовы к тому, что вам потребуется забота окружающих и помощь. Не бойтесь просить этой помощи», – заключила таролог Наталья Кувыкина в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее Тамара Глоба обрадовала четырех знаков.