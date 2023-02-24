«Заторы на каждом шагу»: экстрасенс рассказала, как избежать неудачи 24 февраля

Стало известно, как обезопасить себя в пятницу, 24 февраля.

По словам таролога, этот день таит в себе много препятствий на пути достижения целей.

«День многозадачности, когда нужно пойти туда — не знаю куда, и принести то — не знаю что. Поэтому будьте готовы, что будут заторы на каждом шагу», — рассказала экстрасенс.

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Однако не стоит сильно пугаться. При помощи близких все получится.