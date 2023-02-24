Начиная с 24 февраля: Тамара Глоба рассказала, кто из знаков достигнет успеха

Астролог Тамара Глоба назвала счастливчиков среди знаков зодиака, которые вопреки трудностям смогут добиться желаемого.
Среди знаков Глоба выделила четверых: Весов, Скорпионов, Козерогов и Водолеев.
Первым не нужно скромничать. Весы получат от звезд шанс на миллион стать первым сразу в нескольких жизненных сферах.
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Быстрые решения приведут к победе и Скорпионов.
Что касается Козерогов, в скором времени их обрадуют приятным известием.
А Водолеи благодаря своей энергичности побьют все рекорды продуктивности. Об этом Тамара Глоба рассказала в рубрике «Глобальный гороскоп» на «Ретро FM».