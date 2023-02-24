Начиная с 24 февраля: Тамара Глоба рассказала, кто из знаков достигнет успеха

Тамара Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press 

Эксперт отметила четверых представителей разных стихий.

Астролог Тамара Глоба назвала счастливчиков среди знаков зодиака, которые вопреки трудностям смогут добиться желаемого.

Среди знаков Глоба выделила четверых: Весов, Скорпионов, Козерогов и Водолеев.

Первым не нужно скромничать. Весы получат от звезд шанс на миллион стать первым сразу в нескольких жизненных сферах.

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Быстрые решения приведут к победе и Скорпионов.

Что касается Козерогов, в скором времени их обрадуют приятным известием.

А Водолеи благодаря своей энергичности побьют все рекорды продуктивности. Об этом Тамара Глоба рассказала в рубрике «Глобальный гороскоп» на «Ретро FM».

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