«Не выливайте негатив»: астролог объяснила, почему всем знакам нужно сдерживать эмоции 24-25 февраля

Общение с близкими

Общение с близкими. Фото: Global Look Press 

Елена Мун рассказала, как рекомендуется вести себя с близкими в этот период.

Стало известно, что обещают звезды всем знакам 24-25 февраля.

Оказалось, в эти выходные дни не стоит выяснять отношения с родственниками и друзьями. В данный период лучше сдерживать эмоции.

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«Пятые-шестые лунные сутки, Луна в Тельце. Не совершайте недобрых поступков в эти дни. Если испытываете внутреннюю тяжесть – не переносите ее на окружающих, не выливайте негатив на близких. Не сдерживайте слез: они несут очищение души и сердца в эти дни», – отметила астролог в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее таролог дала совет тем, у кого выпал плохой карточный расклад

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