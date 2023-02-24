«Не выливайте негатив»: астролог объяснила, почему всем знакам нужно сдерживать эмоции 24-25 февраля

Стало известно, что обещают звезды всем знакам 24-25 февраля.
Оказалось, в эти выходные дни не стоит выяснять отношения с родственниками и друзьями. В данный период лучше сдерживать эмоции.
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«Пятые-шестые лунные сутки, Луна в Тельце. Не совершайте недобрых поступков в эти дни. Если испытываете внутреннюю тяжесть – не переносите ее на окружающих, не выливайте негатив на близких. Не сдерживайте слез: они несут очищение души и сердца в эти дни», – отметила астролог в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее таролог дала совет тем, у кого выпал плохой карточный расклад.