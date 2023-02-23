Бедность, притеснения, проблемы с лекарствами: какие ужасы нас ждут весной – прогноз Володиной

Астролог Василиса Володина рассказала своим поклонникам, что нас всех ждет переломный март. В это время начнутся важные процессы, которые могут отразиться на обществе в полную силу даже по прошествии нескольких лет.
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В начале весны в верхах начнут искать компромиссы, поняв, что без этого нельзя двигаться дальше. Как говорит астролог, поведение некоторых лидеров даже удивит своей необычностью, оно может показаться слишком лояльным. В то же время решение некоторых проблем придется отложить на потом.
В марте также людям предстоит увидеть множество неприятных социальных явлений.
«К сожалению, будут более очевидны проблемы бедности, нехватки ресурсов, устаревания технологий, пережитков прошлого. Ожидаем новостей, связанных с системой пенсионных накоплений, медициной, фармацевтикой и в социальной сфере. Могут усилиться притеснения людей искусства, людей музыки, представителей социальных наук», - рассказала Володина.
На бытовом уровне, по словам астролога, март принесет рассеянность, мечтательность, сложность в концентрации внимания. На первый план выйдут вопросы, связанные с младшим поколением.
Источник: YouTube-канал Василисы Володиной.