Бедность, притеснения, проблемы с лекарствами: какие ужасы нас ждут весной – прогноз Володиной

Астролог Василиса Володина рассказала своим поклонникам, что нас всех ждет переломный март. В это время начнутся важные процессы, которые могут отразиться на обществе в полную силу даже по прошествии нескольких лет.

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В начале весны в верхах начнут искать компромиссы, поняв, что без этого нельзя двигаться дальше. Как говорит астролог, поведение некоторых лидеров даже удивит своей необычностью, оно может показаться слишком лояльным. В то же время решение некоторых проблем придется отложить на потом.

В марте также людям предстоит увидеть множество неприятных социальных явлений.