«Несвоевременный гуманизм»: как поведут себя первые лица государств в марте – Володина

Начало весны будет очень много значить для всего мира в целом, нести в себе начало преобразований и изменений, рассказала астролог Василиса Володина.

По ее словам, на верхах будет понято, что необходимо идти на компромиссы. Однако Плутон, входящий в Водолея, будет стремиться «законсервировать происходящее», подвешивая нерешенные задачи в воздухе.

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