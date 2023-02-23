«Несвоевременный гуманизм»: как поведут себя первые лица государств в марте – Володина

Начало весны будет очень много значить для всего мира в целом, нести в себе начало преобразований и изменений, рассказала астролог Василиса Володина.
По ее словам, на верхах будет понято, что необходимо идти на компромиссы. Однако Плутон, входящий в Водолея, будет стремиться «законсервировать происходящее», подвешивая нерешенные задачи в воздухе.
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«Это применимо ко всем странам, особенно там, где у руля стоят Водолеи. Эта кажущаяся государственная гибкость не сразу проявится, а будет усиливаться в течение нескольких месяцев.
Временами это может выглядеть странно, как несвоевременный гуманизм или неуместная слабость, невозможность двинуться вперед. С марта это будет становиться более очевидным», -предрекла Володина.
Источник: YouTube-канал Василисы Володиной