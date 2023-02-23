Компромиссу быть, жесткой позиции – нет: Володина предрекла в марте серьезные изменения в мире

Астролог Василиса Володина заявила, что март будет крайне важным для мира, определив будущее на несколько лет вперед. Время жестких полиций останется в стороне, на его смену придет необходимость в выстраивании более гибких отношений. Однако люди увидят и поймут это не сразу.

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«В марте я ожидаю изменений жесткой государственной риторики в сторону гибкости, готовности идти на какие-то уступки, компромиссы. И, одновременно, в сторону ощущения бессилия и невозможности справиться с текущими сложностями понятными способами.

Непонятно, что вообще делать. Чувствуя, что ресурсы государства истощены, начнутся колебания: отход от жесткой позиции, лавирования», - сказала Володина.