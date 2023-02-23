Компромиссу быть, жесткой позиции – нет: Володина предрекла в марте серьезные изменения в мире

Нет жесткой позиции, компромиссу быть: Володина предрекла в марте серьезные изменения в мире

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»/ Первый канал

Астролог считает, что начало весны станет важным предвестником обновлений.

Астролог Василиса Володина заявила, что март будет крайне важным для мира, определив будущее на несколько лет вперед. Время жестких полиций останется в стороне, на его смену придет необходимость в выстраивании более гибких отношений. Однако люди увидят и поймут это не сразу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«В марте я ожидаю изменений жесткой государственной риторики в сторону гибкости, готовности идти на какие-то уступки, компромиссы. И, одновременно, в сторону ощущения бессилия и невозможности справиться с текущими сложностями понятными способами.

Непонятно, что вообще делать. Чувствуя, что ресурсы государства истощены, начнутся колебания: отход от жесткой позиции, лавирования», - сказала Володина.

Плутон, входящий в Водолея, при этом оставит ряд проблем в подвешенном состоянии. С ними просто-напросто будет не совсем понятно, что можно сделать на данный момент.

Источник: YouTube-канал Василисы Володиной

Читайте также