Ясновидящая сделала страшное предсказание для всех землян: оно сбудется уже через 2-3 года

Известная экстрасенс Инна Мишина сообщила, как она видит будущее Земли. По ее словам, уже в самое ближайшее время из-за нестабильной экологической ситуации на планете наступит повсеместный голод.

Одна из причин, по которым Инна пришла к такому выводу, — поведение птиц: они начали собираться в огромные стаи, что свидетельствует о крайнем истощении природы. Растениеводство, как уверена Мишина, очень скоро остановится, и во многих странах станет нечего есть.

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