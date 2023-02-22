Горячка! Знак зодиака, которого ждут конфликты в марте — Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что у Львов в марте будет непростой период. По ее словам, представителей этого созвездия ждет конфликтное время.

«В середине марта стоит избегать горячки и опрометчивых шагов. В это время ваш управитель Солнце делает квадрат к Марсу в 8-м доме», — заявила она в своем YouTube-прогнозе.

Причем Володина подчеркнула, что Львы будут все разрушать своими же руками. Их чрезмерная вспыльчивость испортит отношения с теми, с кем можно спокойно договориться.

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