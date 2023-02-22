Не поддавайтесь! Знак зодиака, которого ждут подставы на работе в марте - Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что в марте у Тельцов будет сложный период, связанный с работой. На пути могут возникнуть обстоятельства, которые попытаются помешать процессу.

«С 20 по 21 жизнь подкинет массу соблазнов повести себя недобропорядочно – особенно на работе – держитесь! Не поддавайтесь», - заявила она в своем YouTube-прогнозе.

Володина также добавила, что Тельцов потянет на чудаковатые выходки. Поэтому лучше держать себя в руках.

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