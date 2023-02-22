На работе угомонитесь, затихните! Володина предостерегла один знак от проблем в карьере

Водолеям сейчас хочется проявить себя на работе, у них есть разные идеи, планы и стратегии, которые им не терпится продемонстрировать начальству и коллективу. Однако сейчас не самое лучшее время для этого, считает астролог Василиса Володина.

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Она посоветовала Водолеям немного потерпеть и дождаться для этого лучшего времени. В настоящий момент очень высок риск быть непонятыми.

Ваши старания и труд пройдут даром, мало того, вы можете нарваться на осуждение. А отношения в рабочем коллективе способны ухудшиться, если вы не сможете утихомириться и прекратить настаивать на своем.

Источник: rsute.ru.