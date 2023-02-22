Обидят близких, потеряют деньги: какой знак больно ударит судьба — прогноз Глобы

Тамара Глоба предупредила Тельцов, что им предстоит испытать удары судьбы.

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У представителей знака зодиака появится немало поводов для переживаний. Некоторые из них вдруг станут неимоверно чувствительными и могут обидеть своих близких повышенной подозрительностью. Страдать будут обе стороны. Но астролог считает, что вскоре все наладится в лучшую сторону.

У Тельцов появятся интересные дела и события, однако в денежном вопросе будет невезение, возможна крупная материальная потеря.

Источник: rsute.ru.