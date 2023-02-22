Какой знак зодиака станет магнитом счастливых событий: беременность, любовь, успех

Теплую энергию добра прольет Венера на представителей такого знака зодиака, как Рыбы. Благодаря ей они станут настоящими фаворитами судьбы.

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В какой-то момент этим людям покажется, что они видят настоящее чудо. И не удивительно, ведь многие из них познают то, что дано немногим.

Например, кое-кто неожиданно и без особых на то оснований внезапно исцелится от тяжелого недуга. А кто-то услышит о беременности, о которой уже и не мечтал.

Некоторые Рыбы узрят удивительные перспективы, которые казались им недоступными.

И у большинства представителей знака зодиака наладится их личная жизнь, в их семьях поселится, любовь, добро, благосостояние и радость.

Источник: rsute.ru.