Рывок вперед: Львы мощным прыжком ворвутся в новую жизнь — гороскоп на 22 февраля

Рывок вперед: Львы мощным прыжком ворвутся в новую жизнь - гороскоп на 22 февраля

Гороскоп для Львов. Фото: Global Look Press

Этот знак зодиака готов к переменам.

Астрологи поделились гороскопом на 22 февраля, назвав знак зодиака, которого ждет мощный рывок вперед. Львы проявят свои лидерские качества, чтобы перейти на новый этап в жизни. 

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«Вселенная хочет проверить, насколько вы привержены росту. Также звезды советуют не оглядываться и уже тем более не возвращаться назад, а двигаться только вперед», — добавили астрологи. 

Именно этот знак зодиака начнет свою жизнь с чистого листа, избавившись от груза прошлого.

По материалам 5-tv.ru.

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