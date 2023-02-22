Рывок вперед: Львы мощным прыжком ворвутся в новую жизнь — гороскоп на 22 февраля

Астрологи поделились гороскопом на 22 февраля, назвав знак зодиака, которого ждет мощный рывок вперед. Львы проявят свои лидерские качества, чтобы перейти на новый этап в жизни.
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«Вселенная хочет проверить, насколько вы привержены росту. Также звезды советуют не оглядываться и уже тем более не возвращаться назад, а двигаться только вперед», — добавили астрологи.
Именно этот знак зодиака начнет свою жизнь с чистого листа, избавившись от груза прошлого.
По материалам 5-tv.ru.