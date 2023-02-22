Кого накроет денежным ливнем до конца февраля: озвучен список счастливчиков по гороскопу

Овнов, Стрельцов и Близнецов Вселенная одарила счастливой судьбой в феврале. До конца месяца на их должна свалиться лавина денег и достатка, они забудут про экономию и нехватку средств.

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Овнам повезет не только в финансовых делах, но еще и в любви, а их карьера пойдет на взлет.

Стрельцы будут сами поражены, как им все начнет легко даваться, фортуна на вашей стороне. Как там на счет лотереи?

Близнецы должны срочно составить планы на будущее. Звезды способны осуществить даже самые бредовые ваши желания.

Источник: stylecaster.com.