Единственный знак зодиака, которого в марте обманут мошенники — обдерут до копейки

Таролог Галина Янко специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом на весну, назвав единственный знак зодиака, который может стать жертвой мошенников.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Звезды советуют Стрельцам проявить осторожность с авантюрами и сомнительными предложениями во второй декаде марта. Этот знак зодиака может попасть на удочку тех, кто желает сорвать куш за счет своих афер.