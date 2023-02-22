Единственный знак зодиака, которого в марте обманут мошенники — обдерут до копейки

Единственный знак зодиака, которого в марте обманут мошенники - обдерут до копейки

Гороскоп на март для знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Им стоит опасаться случайных связей.

Таролог Галина Янко специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом на весну, назвав единственный знак зодиака, который может стать жертвой мошенников.

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Звезды советуют Стрельцам проявить осторожность с авантюрами и сомнительными предложениями во второй декаде марта. Этот знак зодиака может попасть на удочку тех, кто желает сорвать куш за счет своих афер. 

«Прежде чем вкладываться в незнакомые проекты, хорошенько обдумайте все и перепроверьте информацию. Если поведете себя легкомысленно, рискуете проститься с внушительной денежной суммой», — добавила таролог.

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