Тельцы строят будущее, у Дев — кризис в семье: пророчества Володиной на год Кролика

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась пророчеством на год Водяного Кролика.

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Тельцы будут закладывать фундамент своего будущего. Причем первые плоды своих трудов они увидят только в 2024 году. Все, что сегодня делает этот знак зодиака, получит отражение через 10 лет. Поэтому для рожденных под этим созвездием год Водяного Кролика станет не просто важным, в этот период Тельцы будут выстраивать свою судьбу.