Тельцы строят будущее, у Дев — кризис в семье: пророчества Володиной на год Кролика

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась пророчеством на год Водяного Кролика.
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Тельцы будут закладывать фундамент своего будущего. Причем первые плоды своих трудов они увидят только в 2024 году. Все, что сегодня делает этот знак зодиака, получит отражение через 10 лет. Поэтому для рожденных под этим созвездием год Водяного Кролика станет не просто важным, в этот период Тельцы будут выстраивать свою судьбу.
Девы испытают кризис в семье. Их отношения со второй половинкой пройдет проверку на зрелость весной. Представителям этого созвездия нужно проявить сдержанность и терпимость там, где речь заходит о чувствах ближнего.
«Еще одна важная тема: вам предстоит настроить свою жизнь с точки зрения режима и бытовых моментов. Начните правильно питаться, беречь силы, делегируйте полномочия — не перегружайтесь», — добавила астролог.