Какие два знака зодиака тряхнут тугим кошельком в марте: деньги уплывут из-под носа

Таролог Галина Янко специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом на весну, назвав два знака зодиака, которые раскошелятся в марте. Звезды советуют им с умом тратить сбережения, иначе они рискуют остаться на мели.

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Март заставит Львов тряхнуть тугим кошельком. Потратятся они основательно, однако все траты будут весьма полезными. Рожденные под этим созвездием вложат средства в бизнес или купят абонемент на мастер-классы для повышения квалификации, чтобы потом получить повышение по службе.