Какие два знака зодиака тряхнут тугим кошельком в марте: деньги уплывут из-под носа

Таролог Галина Янко специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом на весну, назвав два знака зодиака, которые раскошелятся в марте. Звезды советуют им с умом тратить сбережения, иначе они рискуют остаться на мели.
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Март заставит Львов тряхнуть тугим кошельком. Потратятся они основательно, однако все траты будут весьма полезными. Рожденные под этим созвездием вложат средства в бизнес или купят абонемент на мастер-классы для повышения квалификации, чтобы потом получить повышение по службе.
«Придется смириться с крупными тратами, но результат того стоит», - добавила таролог.
Траты ждут в марте и Дев. Им захочется поменять имидж. А это потребует заметных трат. Одни представители этого знака зодиака решат обновить гардероб, другие запишутся к стилисту или косметологу. Главное - не спустить все до копейки. Правда, 2023 год в материальном плане для этого знака зодиака весьма удачен. Положение тех, кто относится к этому созвездию будет стабильным и прочным.