Три абсолютных везунчика марта, которые сорвут денежный куш: уже через шесть дней

Таролог Галина Янко в свежем прогнозе на весну для сайта Teleprogramma.pro назвала три знака зодиака, которые озолотятся в марте. Фортуна будет на их стороне.

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Везунчиками в финансовом плане окажутся Весы. Большая доля денежных средств, которые они получат в марте, не будет связана с их личным доходом. Вполне вероятно, что кошелек этого знака зодиака пополнится за счет средств его второй половинки.

«В марте Весам удастся улучшить свое материальное положение, но, вероятно, это произойдет за счет других людей», — заверила Галина Янко.

Финансы в марте потекут щедрым потоком и у Водолеев. Деньги звезды советуют им тратить исключительно на себя — вкладывая в саморазвитие. Польза окажется значительно выше. Им удастся извлечь из этого пользу.