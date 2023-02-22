Женщины какого знака зодиака покажут себя настоящими мегерами: Глоба – их не остановить, жуть

Женщины Овны покажут себя с неприятной стороны, поразив все свое окружение. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

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Он проявят себя настоящими мегерами, многие попытаются найти с ними общий язык, но это будет бесполезно. Эти дамы будут упиваться своими негативными эмоциями и щедро выплескивать их на окружающих.

Чтобы этого не произошло, астролог посоветовала дамам, рожденных под знаком Овна, максимально полно направить свою энергию в позитивное русло. Например, устроить дома генеральную уборку или измотать себя в спортзале, тогда, возможно, у вас не останется сил на скандалы.

Источник: rsute.ru.