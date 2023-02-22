Карьера, любовь — с чистого листа! Володина назвала того, кто решит свою судьбу в 2023 году

Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала знак зодиака, чья жизнь сделает кульбит в 2023 году.

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Для Львов этот год станет не просто архиважным, а краеугольным. Меняться будет абсолютно все. Водяной Кролик сулит этому знаку зодиака большие перемены. В первой половине года они коснутся карьеры. Многие представители этого зодиакального круга будут учиться новому, проанализировав свои навыки. Уже весной перед ними появятся перспективы. Октябрь станет периодом, когда Львы покажут себя максимально ярко.