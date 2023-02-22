Володина назвала день, когда удаются любые дела: помогает трин Марса и Меркурия

Володина назвала день, когда удаются любые дела: помогает трин Марса и Меркурия

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Все сложится буквально само собой.

22 февраля — день особенный. Об этом рассказала астролог Василиса Володина в своем телеграме поклонникам.

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По словам эксперта, в среду трин Марса и Меркурия будет помогать людям в делах. Они с легкостью могут браться за любые дела и быть уверенными, что они успешно, легко и быстро завершатся.

Это удачное время для старта нового бизнеса, развития и раскрутки проектов, которые вдруг застопорились. Сейчас все пойдет как по маслу!

Источник: Telegram-канал «Астролог Василиса Володина».

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