Володина назвала день, когда удаются любые дела: помогает трин Марса и Меркурия

22 февраля — день особенный. Об этом рассказала астролог Василиса Володина в своем телеграме поклонникам.
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По словам эксперта, в среду трин Марса и Меркурия будет помогать людям в делах. Они с легкостью могут браться за любые дела и быть уверенными, что они успешно, легко и быстро завершатся.
Это удачное время для старта нового бизнеса, развития и раскрутки проектов, которые вдруг застопорились. Сейчас все пойдет как по маслу!
Источник: Telegram-канал «Астролог Василиса Володина».