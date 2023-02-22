Переезд и покупка нового жилья: этот знак зодиака круто изменит свою судьбу

Стрельцы под влиянием Венеры смогут осуществить в ближайшие дни многие свои мечты. Звезды сулят им крупную покупку дома или квартиры, также вероятен переезд в другой город или даже страну.
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Это приобретение будет очень удачным, представители знака зодиака с этого момента начнут свою жизнь буквально с чистого листа.
Качество их жизни существенно повысится они станут по-новому смотреть на мир вокруг. К слову, родители Стрельцов тоже станут счастливее, узнают приятную новость.
Источник: rsute.ru.