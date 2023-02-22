«Закладка событий на ближайшее время»: астролог рассказала о влиянии 22–23 февраля на будущее

Стало известно, что не стоит делать в период с 22 по 23 февраля.

Оказалось, накануне праздника и в сам выходной день не нужно провоцировать окружающих на конфликт. Лучше направить сильную энергию этих дней на реализацию проектов.

«Третьи-четвертые лунные сутки, Луна в Овне. Возможны энергетические всплески, которые многие сливают на агрессию, конфликты. Постарайтесь поступающую энергию направить на значимые дела, проекты», — отметила астролог.

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