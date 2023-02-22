Еще не приговор: таролог дала совет тем, у кого выпал плохой карточный расклад

Карты

Карты. Фото: Global Look Press 

Умение концентрироваться на волнующем вопросе очень важно на сеансе у мистика.

Таролог рассказала, что делать после плохого расклада.

Эксперт по гаданиям заявила, что состояние человека перед сеансом влияет на расклад. Иногда пессимизм заказчика расклада отрицательно влияет на карты. И тогда человек получает не самый лучший итог от таролога.

Однако отчаиваться не нужно. Расклад – еще не приговор. И не нужно зацикливаться на плохом комментарии таролога.

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«Я сама на таком попалась. Сделала иной выбор. Это происходит, потому что, активно ожидая событие, в какой-то момент мы можем опустить руки в неверии, сдаемся, резко снижаем процент внимания к событию, а оно вдруг и случается, но уже поздно», – рассказала эксперт в беседе с vnimanie.pro.

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