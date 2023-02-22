Еще не приговор: таролог дала совет тем, у кого выпал плохой карточный расклад

Таролог рассказала, что делать после плохого расклада.
Эксперт по гаданиям заявила, что состояние человека перед сеансом влияет на расклад. Иногда пессимизм заказчика расклада отрицательно влияет на карты. И тогда человек получает не самый лучший итог от таролога.
Однако отчаиваться не нужно. Расклад – еще не приговор. И не нужно зацикливаться на плохом комментарии таролога.
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«Я сама на таком попалась. Сделала иной выбор. Это происходит, потому что, активно ожидая событие, в какой-то момент мы можем опустить руки в неверии, сдаемся, резко снижаем процент внимания к событию, а оно вдруг и случается, но уже поздно», – рассказала эксперт в беседе с vnimanie.pro.