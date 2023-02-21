Жизнь с чистого листа! Единственный знак зодиака, который изменит судьбу в феврале — Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на февраль.

Говоря о важных событиях для одного из знаков зодиака, астролог дала понять, что именно зимой для этого искателя перемен наступит судьбоносный этап.

Февраль для Водолеев — сверхважный. За ним последует череда перемен. Судьба этого знака зодиака уже не будет прежней.

Водолеи будут принимать решения, действовать, меняться — интуитивно, полагаясь на чутье.

Вселенная не даст им топтаться на месте. Конечно, такие изменения вкупе с принятым вектором действий повлияют на то, как будет складываться будущее этого знака зодиака. Но все будет происходить в спокойном темпе, не сиюминутно.

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