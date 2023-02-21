Судьбоносная дата во всех смыслах! Володина назвала главный день марта

Астролог Василиса Володина назвала дату марта 2023 года, которая станет судьбоносной во многих смыслах. По ее словам, речь идет о 21 марта — сакральном дне равноденствия. В этот день Солнце перейдет в Овна.

«Если вы очень хотите поменять свою жизнь в корне, целиком и полностью, обратите внимание на этот день. Это точка внутренней собранности», — заявила она.

21 марта, по мнению Володиной, нужно загадать желание и оно в большей степени вероятности исполнится.

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