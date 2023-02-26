Самый неблагоприятный и травмоопасный день для трех знаков зодиака - 26 февраля

Овны

Сегодня на дороге нужно быть осторожным. Шансы попасть в аварию на дороге довольно высоки. Чтобы избежать рискованной ситуации, соблюдайте все правила дорожного движения и будьте бдительны, пристегните ремень, а по возможности пользуйтесь общественным транспортом.

Близнецы

Остерегайтесь мелких травм, полученных во время обычной, повседневной деятельности. Смотрите под ноги и не надевайте сегодня высокие каблуки. Будьте осторожны при подъеме по лестнице.

Рыбы

Если вам посчастливилось оказаться в теплом месте, по возможности избегайте нахождения в воде или рядом с ней. Несчастные случаи, связанные с водой, сегодня особенно вероятны. Если вам все же придется войти в воду, убедитесь, что вы находитесь в поле зрения спасателей, и обязательно возьмите с собой спасательный жилет. Не совершайте сегодня необдуманных или неосторожных действий вблизи любого водоема.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».