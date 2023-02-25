25 февраля! Три знака зодиака, которые окажутся в безвыходной ситуации

Овны

День может привести к тому, что вы окажетесь в безвыходной ситуации, на которую вы бессильны повлиять. Однако это временная проблема, поэтому постарайтесь не воспринимать ее слишком серьезно. Сегодня вы можете почувствовать себя обиженными и ущемленными, но с какими бы неприятностями вы ни столкнулись, воспринимайте их с хорошим настроением.

Близнецы

Близнецам может показаться, что хуже уже быть не может, потому что уже давно нет никакого движения. И все же, если вы хотите насладиться предстоящим днем, примите проблему и насладитесь тем, что именно вам предстоит ее решить. К тому же, поскольку Марс уже давно находится в вашем знаке, вы сделали много открытий. Одно из них может превзойти все остальные.

Раки

Сегодня постарайтесь сохранять непредвзятость. Вам может наскучить то, на что вы возлагали большие надежды и порадовать встреча или мероприятие, от которого вы вообще ничего не ждали. Отбросьте свои ожидания и доверьтесь судьбе. Козероги, вам захочется провести инвентаризацию того, чем вы владеете, и принять решение о том, что делать с ненужными вещами.

Положение планет относительно вашего знака сегодня может привести к тому, что вы будете безжалостны. Займитесь этим сегодня и вам удастся продать некоторые вещи по выгодной цене, а к тому же вы сможете увидеть области, где можно сократить расходы, что даст вам большую свободу действий.

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