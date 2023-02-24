Всплески эмоций! Три знака зодиака, которых ждут сюрпризы 24 февраля

Скорпионы

Вы можете обнаружить, что совсем не знаете, чего на самом деле хотите от отношений. Ваши чувства могут сыграть с вами шутку, вы можете постоянно менять свое мнение или обнаружить, что даже если ваше желание сильно, вам не хватает веры в себя, чтобы воплотить его в жизнь. Возьмите паузу и не рубите с плеча – вам нужно время подумать.

Водолеи

Влечение к кому-то может занять все ваши мысли, но будьте осторожны – не все то золото, что блестит. Зарождающаяся дружба или роман могут отнять больше, чем дать. Положение планет относительно вашего знака может заставить вас не замечать фатальных недостатков.

Рыбы

Одна ваша сторона может наслаждаться общением, флиртом и свиданиями. Тем не менее, у вас может возникнуть конфликт по поводу личных границ и того, когда их следует соблюдать. Возможно, в итоге вы почувствуете себя виноватыми за то, что проявили твердость в своих просьбах. Не вините себя, в дальнейшем это приведет к позитивным изменениям.

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