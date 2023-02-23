23 февраля! Три знака зодиака, которые выдохлись от работы

Козероги

Постарайтесь не давить на себя в этот день. Возможно, вы почувствуете небольшой упадок жизненных сил, так что вам не стоит спешить, гораздо лучше перезарядить свои батарейки. Если вы можете упростить свой график, сделайте это, так как это облегчит ситуацию на день или два. Возможно, ваше тело жаждет отдыха, и только прислушавшись к нему, вы почувствуете себя лучше.

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Водолеи

Творческие занятия сегодня окажут невероятны терапевтический эффект, особенно, если в последнее время вам пришлось много переживать. Вы обнаружите, что занятия искусством, ремеслами, музыкой или спортом помогают снять эмоциональные блоки. Чем больше вы сможете потакать этой стороне себя, тем счастливее вы будете. Отличный день для продвижения своих навыков или талантов, если вы сможете преодолеть чувство неуверенности в том, что скажут другие.

Рыбы

Уверенность в себе сегодня вам необходима, особенно если вы учавствуете в той или иной групповой деятельности. Желание произвести хорошее впечатление может сыграть с вами злую шутку. Перестаньте беспокоиться о том, что подумают другие люди и просто получайте удовольствие от процесса.