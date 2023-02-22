22 февраля! Три знака зодиака, которых ждет напряженность

Львы

Если кто-то игнорирует вас, успокойтесь, это ненадолго. Вы можете чувствовать себя уязвленными такими отношением, но это, скорее всего, связано с временным недоразумением. У вас будет гораздо лучший день, если вы направите свою энергию на то, что доставит вам удовольствие.

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Девы

Как бы вам ни хотелось, чтобы все шло по плану, сегодня все может пойти наперекосяк, потому что с окружающими будет трудно договориться. В работе может возникнуть препятствие, которое помешает вам добиться прогресса. Если что-то одно идет не так, переключитесь на что-то, где вы увидите результаты всех приложенных усилий — и они будут зависеть только от вас. Не полагайтесь на других сегодня.

Стрельцы

Сегодня остро встает необходимость принять решение. Вы можете легко перемудрить, вместо того чтобы довериться своим инстинктам. Дальнейшие исследования могут открыть перед вами слишком много вариантов и завязать ваш разум в узлы. Переключите свое внимание на что-то другое, даже если это означает просмотр телевизора или занятия спортом. Чем меньше вы будете ломать голову, тем больше вероятность того, что вы сделаете лучший выбор.