Начальство увидит вас и вознесет! Глоба предрекла карьерный взлет одному знаку — деньги придут

Астролог Тамара Глоба посоветовала Близнецам в настоящий момент сконцентрировать свое внимание на профессиональной деятельности, а также на решении материальных вопросов. Это обязательно даст результат, вот увидите.

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Начальство заметит вас, ваши предложения и стратегии будут положительно одобрены и вызовут восторг. Не исключено, что следом руководство примет крайне важное решение касательно вашей карьеры.

Звезды благоприятствуют вам в деловой сфере. Поэтому повышение по службе и увеличение заработной платы — вполне реальны.

Источник: rsute.ru.