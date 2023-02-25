Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта для всех знаков зодиака

У многих знаков снова будут бушевать эмоции. И поддаваться этому никак нельзя, поскольку можно таких ошибок налепить, что потом долго придется расхлебывать. Нам важно сохранять спокойствие и прислушиваться к глазу разума. Холодный рассудок убережет нас от многих ошибок, в том числе фатальных.

Teleprogramma.pro расскажет, что предстоит каждому знаку Зодиака.

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Рыбы

Март принесет Рыбам много хорошего. Возможностей для реализации вашего потенциала будет целое море. Ваша задача – пользоваться ими, а не пропускать мимо себя.

Любовь

Это время для любви. Особенно хороша будет пятница – она ознаменует собой начало двухнедельного периода успехов в любовных делах.

Финансы

Ситуация с финансами пока довольно скромная. Однако это время благоприятно для налаживания деловых связей, которые в скором времени эту ситуацию значительно улучшат.

Здоровье

Не лучшее время для экстрима – возрастает риск травм. Впрочем, касается это не только экстрима, но и быта, так что соблюдайте технику безопасности и будьте осторожны.

Овен

В финансовой сфере у Овнов наблюдается явный спад. Многое может пойти не так, есть риск финансовых ошибок, необдуманных трат. Чтобы минимизировать потери, относитесь к деньгам внимательнее и аккуратнее, по возможности держите ситуацию под контролем. Зато в отношениях с людьми у вас полная гармония, и это не может не радовать.

Телец

На этой неделе Тельцы окажутся слишком зависимыми от чужого мнения, будут постоянно думать, кто и что подумает или скажет по поводу ваших действий. Вам нужно осознать простую истину – вы не золотой червонец, чтобы всем нравиться. Больше уверенности в себе, вы горы способны свернуть!

Близнецы

Напряженная неделя. Очень велик шанс совершить ошибку, и все пойдет не по плану. Может случиться и так, что вы все сделаете правильно, но все равно плана придерживаться не удастся, так как вмешаются внезапные обстоятельства. Выдыхайте и импровизируйте. Вам это всегда неплохо удавалось.

Рак

Если вы строите грандиозные планы по захвату мира или хотя бы просто планируете что-то значительное в работе, любви или других сферах, – эта неделя больше всего подходит для подготовительных работ. Ведь прежде чем стоить дворец, нужно сначала вырыть котлован и заложить фундамент…

Лев

Тенденция вхождения в жизнь чего-то нового продолжается. Этот период достаточно благоприятен. И если вы обнаруживаете «палки в колесах», велика вероятность, что вы цепляетесь за старое и сопротивляетесь какому-то важному осознанию. Подумайте, что в вашей жизни давно пора изменить, и меняйте.

Дева

Дев может расстраивать факт, который звучит как «меня никто не понимает!». Поверьте, это не так. Не концентрируйтесь на тех людях, которые вас не слышат и не хотят понять. Рядом с вами есть и те, кто готов вас поддержать и помочь вам. А вот для путешествий и переездов время действительно неподходящее, эти планы лучше пока отложить.

Весы

Эмоции продолжают зашкаливать. Вы можете все свое время уделять человеку, который в этом совершенно не заинтересован. В итоге он раздражен, а у вас разбито сердце. Оно вам надо? Сейчас вам стоит сосредоточить свое внимание на работе и деньгах, здесь вы можете достичь больших успехов. И постарайтесь сделать так, чтобы ваша личная жизнь не влияла на жизнь деловую.

Скорпион

Многие Скорпионы окажутся в центре внимания противоположного пола. Прямо-таки отбоя не будет от поклонников или поклонниц. Это очень приятно и лестно, и если вы заинтересованы в этом – делайте выбор. Однако опасайтесь любовных треугольников и не допускайте двусмысленных ситуаций.

Стрелец

Если вы хотите чего-то добиться в деловом отношении, имейте в виду, к концу недели у вас начинается благоприятный для этого период. Люди будут готовы договариваться, искать компромиссы, идти на уступки. Может быть, вы получите очень выгодное предложение. Не воспринимайте это как должное и ловите свою удачу, пока не поздно.

Козерог

Поскольку над вами нависла опасность совершения какой-то ошибки, подумайте, в какой сфере она возможна, и постарайтесь ее предотвратить. Отношения с окружающими могут быть довольно натянутыми, зато в любовных делах вас ждет море романтики. Главное, не дайте эмоциям повлиять на важные решения, не связанные с любовной романтикой.

Водолей

Может быть, Водолеям это и не понравится, но на этой неделе лучшие их друзья – анализ, выводы, четкий план и контроль. Дело в том, что сейчас вы будете чересчур эмоциональными, а звезды пока не благоволят шагам, сделанным на эмоциях. Поэтому тщательно взвешивайте каждое свое решение. Как говорится, семь раз отмерь – один отрежь.