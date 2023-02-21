Какие два знака зодиака добьются огромных денег на работе: Володина — о финансовом успехе

Тельцы и Близнецы, по предсказанию астролога Василисы Володиной, должны преуспеть вскоре в карьере и финансовых делах.

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Тельцы смогут значительно увеличить свои доходы, если посвятят свои силы наведению порядков в делах. Им на пользу пойдет работа над своим имиджем. Купите дорогой костюм, и деньги притянутся.

Близнецы поставят работу на первый план и не прогадают. Их усердие увидят на верхах и оценят по достоинству. Они смогут добиться там значительных результатов. Не все будет получаться с первого раза, терпение будет им в помощь.

Источник: rsute.ru.